Karabük'te apartman dairesinde yangın çıktı, 1 kişi öldü

Bir apartmanın 2'nci katında oturan 55 yaşındaki Şenol Kahriman'ın evinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Şenol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'ün Soğuksu Mahallesi'nde bir apartmanda yangın meydana geldi.

8 kattan oluşan apartmanın 2'nci katında oturan 55 yaşındaki Şenol Kahriman'ın evinde henüz tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Binadan çıkan alevleri fark eden apartman komşuları çok geçmeden itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine; itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması ve müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilendi, hayatını kaybetti

Evinde çıkan yangın dumanından etkilenen Şenol Kahriman hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Yangın olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.