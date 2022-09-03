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    Karabük'te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü

    Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp bir apartmanın duvarına çarpan ATV sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 03.09.2022 - 03:11
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    Karabük'te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü

    Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Kaza Emek Mahallesi Muradiye Caddesinde, Kamil Özer idaresindeki ATV aracı, Safranbolu istikametine seyir halindeyken hız kesici kasise hızla girip kontrolünü kaybettikten sonra iş yerinin önündeki duvara çarptı.

    Araç havaya kalktı, sürücü yere düştü

    İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle arka kısmı havaya kalkan araçtaki sürücü yere düştü. Ölümden dönen sürücünün o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yardımına iş yerinde çalışan vatandaşın yetiştiği yer alıyor.

    İnşaat yetkilisi Ali Paşa Orhan, güvenlik kamerasını incelediklerini, bir süre dinlenen sürücünün zarar verdiği olay yerinden uzaklaşmasına tepki gösterdi.

    Karabük'te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü - VİDEO

    Karabük te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü #1

    Karabük te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü #2

    Karabük te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü #3

    Karabük te ATV aracıyla duvara çarpan sürücü ölümden döndü #4


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