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    Karabük'te bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı

    Karabük’te iddiaya göre, yaklaşan bayram öncesi evinin camlarını temizleyen kadın dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
    • 05.07.2022 - 18:46
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    Karabük'te bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı

    Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1021 Sokak'ta bulunan 5. katlı bir apartmanda Telli Karakoç (45) isimli kadın evinin balkon camlarını sildiği sırada biranda dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    İHA'nın aktardığına göre komşularının olayı fark etmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Karakoç’un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Karabük te bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı #1

    Karabük te bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı #2

    Karabük te bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı #3


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