Karabük'te bayram temizliği yaparken camdan düştü, ağır yaralandı

Karabük’te iddiaya göre, yaklaşan bayram öncesi evinin camlarını temizleyen kadın dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1021 Sokak'ta bulunan 5. katlı bir apartmanda Telli Karakoç (45) isimli kadın evinin balkon camlarını sildiği sırada biranda dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

İHA'nın aktardığına göre komşularının olayı fark etmesi sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan Karakoç’un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.