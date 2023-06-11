Karabük'te bir kişi, tarım ürünleri satan dükkana zarar verdi Engelli olduğu belirtilen bir şahıs, tarım ürünleri satan dükkana zarar verdi… O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Görüntüler Karabük’ten…

Kimliği belirsiz bir şahıs, Ankara Caddesi'nde tarım ürünleri satan bir dükkana 3 kez gitti.

Son gidişinde tartışma çıkaran şahıs, ürünlere zarar verdi.

Bıçakla saldırmaya kalktı

Görüntülerde saldırganın dükkan önünde bulunan çiçekleri ve tarım aletlerini tekmelediği anlar yer aldı.

Ayrıca şahsin çapa makinesinin bıçağını eline alarak çalışanlara sallamaya çalıştığı da görüldü.

"Böyle davranışlar sergilemiyordu"

Başına gelenleri anlatan dükkan sahibi Ömer İncebacak, “Talihsiz bir olay yaşadık. Bir engelli vatandaş tarafından 3 defa şiddete maruz kaldık. Bu kişi böyle davranışlar sergilemiyordu ama bu sefer polise başvurduk. Akşamüzeri tekrardan gelince, savcılığa gitmek durumunda kaldık. Şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koymuş durumda.” dedi.

43 bin lira zararı var

İncebacak, şahsın güvenlik güçlerine ait kıyafetleri giyerek insanların duygularını sömürdüğünü ifade etti.

Saldırgan şahsın işaret diliyle "Sizi keserim" gibi tehditlerde bulunduğunu aktaran İncebacak, zirai ürünlerde 3 bin lira, tarım aletlerinde de 40 bin lira zararı olduğunu kaydetti.