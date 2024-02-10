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Karabük'te boğazına yiyecek kaçan çocuğu garson kurtardı

Karabük'te boğazına yiyecek kaçan çocuğu garson kurtardı Karabük'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.