DHA
Karabük merkez Bayır Mahallesi'nde annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve çocuğun boğazına yiyecek kaçtı.
Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu.
Çocuğu garson kurtardı
Restoranda garson olarak görev yapan Ferdi Kanış (40), Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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