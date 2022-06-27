Kırmızı alarmın verildiği Yenice ilçesinde su baskınları yaşanırken, yaka selinin getirdiği taşlar ve çamur yolu kapattı. Çamur kaplı yolda kalan araca ise karşısından gelen tır çarptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük'ün Yenice ilçesinde kırmızı uyarı verdi.

Sağanak yağmurun akşam saatlerinde yeniden etkili olduğu kentte ilçe merkezi İncedere Caddesi göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Belediye ekiplerinin çalışmasıyla nehre dönen caddedeki su tahliye edildi.

Çamura saplandı kaza beraberinde geldi

İHA'nın aktarımına göre, Yenice-Zonguldak karayolu Ören Köyü mevkiinde yaka selinin getirdiği taşlar ve çamur yolu kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu.

Zonguldak istikametine seyir halinde olan Muhammed Korkut idaresinde 67 ED 060 plakalı otomobil çamurla kaplı yolda mahsur kaldı.

Saplanan otomobile çarptı

Karşı istikametten gelen Kenan Yazıcı idaresindeki 06 BYA 259 plakalı tır, çamura saplanan otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te caddeler nehre döndü: Yaka seli kaza getirdi VİDEO



2 yaralı tedavi altında

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çamur ve taşla kaplı Yenice-Zonguldak yolu, kepçe yardımıyla kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.