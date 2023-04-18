Karabük'te cesedi bulunan Gabon uyruklu kızın ölümüne ilişkin tutuklanan adam çay kenarında 7 dakika gezdi Gabon uyruklu genç kızın ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dursun Acar'ın olay gecesi çayın kenarına gidip 7 dakika geçirdiği tespit edildi.

İHA

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'dan'ın Filyos Çayı'nda bulunan cesedi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kızın erkek kardeşi Orphe Moise, haber alamasının ardından durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz haldeki kişiyi fark edip ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğunu tespit etti.

6 kişi gözaltına alındı

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Dinabongho’nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çıplak ayakla sokağa çıktı

Dinabongho'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Gabonlu Dina'nın sır ölümünde ise yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Öte yandan genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi.

Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı.

4 erkek çevrede dolaştı

Onunla aynı apartmanda yaşayan komşusunun ifadesine göre, Dina'nın evinden bağırışma sesleri duyuldu.

Dina'nın kapıyı açmasını engelleyen bir erkek olduğu ve farklı 4 erkeğin de bu sırada kapıda çevreyi kontrol ettiği ifadede yer aldı.

Bunlara şahit olan komşusu "Polis çağırırım" diye bağırınca 4 kişinin koşarak kaçtığı ve Dina'nın da apartmandan ayrıldığı belirtildi.

"Ancak bir süre sonra araçtan inip kaçtı"

Kaçmaya çalışan Dina, Dursun Acar'ın arabasının önünü kesip yardım istedi. Acar, ifadesinde "Yardım etmek, hastaneye götürmek istedim. Ancak bir süre sonra araçtan inip kaçtı." dediği öğrenilmişti.

Kızın olduğu bölgede 7 dakika geçirdi

Valiliğin güvenlik kamerası kayıtlarında araçla Dina'nın peşinden gittiği ve genç kızın ölü bulunduğu Filyos Çayı yakınında 7 dakika geçirdiği ortaya çıktı.

Soruşturmada zanlının daha önce de Afrikalı gençlerle sıklıkla görüştüğü belirlendi.

Afrikalı gençler de ifadelerinde aralarında cinsel tacize varan konuşmalar geçtiğini anlattı.

Kararda Dina'nın "Siyahi kadınlara ilgisi olan şüphelinin eylemi sonucu öldüğü" ifadesi kullanıldı.