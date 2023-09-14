Karabük'te çöp kamyonunun üzerinden geçtiği yaşlı adam ağır yaralandı

İHA
Karabük merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde Karabük Belediyesi'ne ait M.O.O. idaresindeki çöp toplama kamyonu yolda ilerleyen C.A'yı altına aldı ve üzerinden geçerek sürükledi.
Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi var
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)