Karabük'te çöp kamyonunun üzerinden geçtiği yaşlı adam ağır yaralandı Karabük'te çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karabük merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde Karabük Belediyesi'ne ait M.O.O. idaresindeki çöp toplama kamyonu yolda ilerleyen C.A'yı altına aldı ve üzerinden geçerek sürükledi.

Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi var

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)