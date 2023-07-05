Karabük'te damadını öldüren kayınpeder tutuklandı Karabük'te damadını tüfekle vurarak öldüren kayınpeder tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Karabük'te yaşanılan kavgada kan aktı...

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Aydınlıkevler Paladede Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önce yaşanan bir husumet sonrası kayınpederinin evini kundaklayarak yakan ve ayrıca aracına zarar verdiği gerekçesiyle 6 Haziran'da tutuklanan Ümit Yarbaşı, geçtiğimiz perşembe günü görülen mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra kayınpederini tehdit ettiği iddia edilen Yarbaşı, ağabeyi Önder Yarbaşı ile birlikte akşam saatlerinde yeniden kayınpederinin evinin önüne gitti.

Damadını tüfekle vurarak öldürdü

Burada damadının evinin etrafında gezdiğini gören Nail Y. (53), kendisine zarar vereceğini düşünerek damadı Ümit Yarbaşı ve abisi Önder Yarbaşı'na evinin 2. katındaki balkonundan tüfekle ateş açtı.

Vücutlarına isabet eden saçmalar sonrası kanlar içinde kalan Ümit ve Önder Yarbaşı çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna isabet eden saçmalar sonrası ağır yaralanan Ümit Yarbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Yaşanan olay sonrası polise teslim olan ve gözaltına alınan kayınpeder Nail Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi. Burada savcılıkça ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Nail Y., tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.