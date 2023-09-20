Karabük'te damat dehşeti: Kayınpederinin aracını kurşunladı Eskipazar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin babasına ait panelvana kurşun yağdıran Ercan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Karabük'te dehşet dolu anlar yaşandı.

Ercan E. isimli şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşinin babasına ait panelvana av tüfeği ile ateş etti.

Araçta hasar meydana geldi

Kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluşurken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Serbest bırakıldı

Olayın şüphelisi Ercan E., yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ercan E.'nin geçen Haziran ayında ilçe merkezindeki bir banka şubesinin kurşunlama olayının da şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)