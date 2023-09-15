Karabük'te direğe çarparak 46 metre sürüklenin otomobilin sürücüsü yaralandı Karabük'te aydınlatma direğine çarparak yaklaşık 46 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karabük'te Safranbolu kara yolu Beşbinevler Köprüsü mevkisinde Yusuf İsmail B. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaklaşık 46 metre sonra durabilen araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu iyi

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)