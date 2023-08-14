Karabük'te drift atan sürücü cezadan kaçamadı: 20 bin lira ödeyecek Akşam saatlerinde cadde üzerinde drift atan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından mahalle arasında bulundu. Ekipler, 20 bin 342 lira para cezası keserken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit ediliyor. Tehlikeli manevralar, cezasız da kalmıyor. Ancak caydırıcı olarak görmeyenler, benzer manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kez olayın adresi Karabük. Mahalle arasında bulundu Bölgede otomobiliyle drift atan sürücü İ.D., cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde drift atılan otomobili, mahalle arasında buldu. 20 bin 342 TL ceza kesildi Sürücü İ.D.’ye drift atarak trafiği tehlikeye atmak suçundan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay el konuldu. Araç trafikte men edilerek otoparka çekildi.