İHA
İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit ediliyor.
Tehlikeli manevralar, cezasız da kalmıyor.
Ancak caydırıcı olarak görmeyenler, benzer manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Bu kez olayın adresi Karabük.
Mahalle arasında bulundu
Bölgede otomobiliyle drift atan sürücü İ.D., cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları incelemelerde drift atılan otomobili, mahalle arasında buldu.
20 bin 342 TL ceza kesildi
Sürücü İ.D.’ye drift atarak trafiği tehlikeye atmak suçundan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.
Araç trafikte men edilerek otoparka çekildi.