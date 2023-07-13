Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza Aracıyla drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi. Sürücünün drift yapması ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA Son zamanlarda drift atarak diğer sürücülerin canını tehlikeye atanlara kesilen cezaların miktarı artmaya başladı. Cezaların caydırıcı olması beklenirken, magandalara cezalar kesilmeye devam ediliyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin otomobiliyle drift yaptığını tespit etti. 20 bin lira para cezası kesildi Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün araç plakasına 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Güvenlik kamerasına yansıdı Bu arada sürücünün drift yapması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.