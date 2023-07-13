Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
İHA

Son zamanlarda drift atarak diğer sürücülerin canını tehlikeye atanlara kesilen cezaların miktarı artmaya başladı.

Cezaların caydırıcı olması beklenirken, magandalara cezalar kesilmeye devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin otomobiliyle drift yaptığını tespit etti.

20 bin lira para cezası kesildi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün plakasına 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada sürücünün drift yapması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.