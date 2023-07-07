Karabük'te erkeklerin ayıramadığı kadın kavgası

İHA
Karabük'te kent merkezinin en işlek bölgesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde 2 kadının bilinmeyen nedenle çıkan tartışması, kısa sürede saç saça kavgaya dönüştü.
Kadınlardan biri yerden aldığı parke taşını kırıp, kavga ettiği kadının peşine düştü.
Erkekler bile ayıramadı
Birbirlerinin saçından tutan kadınların kavgası yerde de devam ederken, kavgayı erkekler ayırmaya çalıştı.
Kadınlardan birinin kolundan, diğerinin ise ayağından çekilerek kavga sonlandırılmaya çalışıldı.
Polis sonlandırdı
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga tam sonlandı derken, kadınlar yeniden kavgaya tutuştu.
Polisin araya girmesiyle sonlanan kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.