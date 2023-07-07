Karabük'te erkeklerin ayıramadığı kadın kavgası Karabük'te cadde ortasında erkeklerin ayıramadığı 2 kadının kavgasını polis ekipleri sonlandırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

Karabük'te kent merkezinin en işlek bölgesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde 2 kadının bilinmeyen nedenle çıkan tartışması, kısa sürede saç saça kavgaya dönüştü.

Kadınlardan biri yerden aldığı parke taşını kırıp, kavga ettiği kadının peşine düştü.

Erkekler bile ayıramadı

Birbirlerinin saçından tutan kadınların kavgası yerde de devam ederken, kavgayı erkekler ayırmaya çalıştı.

Kadınlardan birinin kolundan, diğerinin ise ayağından çekilerek kavga sonlandırılmaya çalışıldı.

Polis sonlandırdı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga tam sonlandı derken, kadınlar yeniden kavgaya tutuştu.

Polisin araya girmesiyle sonlanan kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.