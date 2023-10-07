Karabük'te ev sahibinin dikkati kiracılarını ölümden kurtardı Karabük'te ocağa konulan tavanın yanması nedeniyle dumandan etkilenen yaşlı karı kocayı ev sahiplerinin kurtardı.

İHA

Karabük merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Recep Savaş (65), yatalak olan eşine yemek yapmak için ocağa tava koyup uykuya daldı.

Bir süre sonra yanmaya başlayan tava nedeniyle evin içerisi dumanla doldu.

Ev sahibi fark etti

Yan binada oturan ev sahibinin dumanları fark edip kiracısını uyarmasıyla uyanan Savaş çiftinin yardımına itfaiye ve sağlık ekipler yetişti.

Eve giren ekipler Recep ve yatalak olan eşi Saniye Savaş'ı (64) dışarıya çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaşlı çift komşusunun evine yerleştirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)