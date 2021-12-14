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    Karabük'te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi

    Karabük'te bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, yangında 5 köpek can verdi.
    • AA
    • 14.12.2021 - 06:35
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    Karabük'te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi

    Karabük'te Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi üzerinde bulunan Şaban Yeşil'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

    EV SAHİBİ VE BAZI KÖPEKLER KURTARILDI

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri, evde bulunan Yeşil ile bazı köpekleri kurtardı.

    Karabük te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi #1

    5 KÖPEK CAN VERDİ

    Evin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 köpek telef oldu.

    Polis ekipleri, olayla ilgili O.Y'yi gözaltına aldı.

    Karabük te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi #2

    Karabük te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi #3

    Karabük te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi #4

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