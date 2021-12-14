Karabük'te evde çıkan yangında 5 köpek yaşamını yitirdi

Karabük'te bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, yangında 5 köpek can verdi.

Karabük'te Atatürk Mahallesi Sorgun Caddesi üzerinde bulunan Şaban Yeşil'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

EV SAHİBİ VE BAZI KÖPEKLER KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri, evde bulunan Yeşil ile bazı köpekleri kurtardı.

5 KÖPEK CAN VERDİ

Evin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 köpek telef oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili O.Y'yi gözaltına aldı.