Karabük'te evini ve arabasını yakan damadını pompalı tüfekle öldürdü 54 yaşındaki Nail Yılmaz aralarındaki husumet nedeniyle geçen ay evini ve arabasını yakan damadı Ümit Yarbaşı’nı evinin önünde görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalarla yaralanan damat Yarbaşı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Karabük'te Ümit Yarbaşı, husumetli olduğu kayınpederi Nail Yılmaz’ın Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi’ndeki evini ve otomobilini ateşe verdi.

Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, kayınpederin şikayeti üzerine Ümit Yarbaşı tutuklandı.

23 gün cezaevinde kalan Yarbaşı, 6 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Suç duyurusunda bulundu

Yarbaşı'nın serbest kaldığını duyan Nail Yılmaz, dün cumhuriyet savcılığına giderek damadının kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin bulunmadığını belirtip suç duyurusunda bulundu.

Ümit Yarbaşı, dün akşam saatlerinde ağabeyi Ö.Y. ile birlikte kayınpederinin evinin önüne gitti.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Damadını evinin önünde gören Nail Yılmaz, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Ümit Yarbaşı, hastanede hayatını kaybetti, ağabeyi Ö.Y.'nin ise tedavisi sürdürülüyor.

Tutuklandı

Polise teslim olan Nail Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.