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    Karabük'te feci kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

    Karabük'te cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
    • 05.08.2022 - 02:47
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    Karabük'te feci kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

    Safranbolu - Karabük Bulak Kavşağında Karabük istikametine seyir halinde olan Nurullah K.(50) idaresindeki 78 AAK 643 plakalı cip, önünde seyreden ve orta şeritten 100.Yıl Mahallesine dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklu Masihullah S.(30) idaresindeki 35 ATV 949 plakalı otomobile çarptı.

    3'ü çocuk 6 yaralı

    Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Mohammed Farshad M.(23), Maisam S. (6), Ahmad Mubasher S.(12) ve Ahmed Baset S.(11) yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Karabük te feci kaza: 3 ü çocuk 6 yaralı #1

    2 yaralının durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralılardan Nurullah K. ile 6 yaşındaki yabancı uyruklu Maisam S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te feci kaza: 3 ü çocuk 6 yaralı #2

    Karabük te feci kaza: 3 ü çocuk 6 yaralı #3

    Karabük te feci kaza: 3 ü çocuk 6 yaralı #4


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