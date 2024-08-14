Karabük'te firari şüpheli, kamyonetteki kartonların içine saklanmış halde bulundu Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D., durdurulan bir kamyonetin kasasında karton kolilerin arasında gizlenirken yakalandı.

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DHA

Karabük merkezde, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'nin bir kamyonette olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

KOLİLERİN ARASINDA GİZLENİRKEN BULUNDU

Yolda önlem alan ekipler, kamyoneti kent merkezinde durdurdu. Karton koli yüklü kamyonetin kasasında yapılan aramada, firari H.D., kolilerin arasında gizlenmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)