DHA
Karabük merkezde, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'nin bir kamyonette olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
KOLİLERİN ARASINDA GİZLENİRKEN BULUNDU
Yolda önlem alan ekipler, kamyoneti kent merkezinde durdurdu. Karton koli yüklü kamyonetin kasasında yapılan aramada, firari H.D., kolilerin arasında gizlenmiş halde bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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