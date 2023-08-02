Karabük’te gasp girişimi güvenliğe takıldı Genç kadını gasbetmeye çalışan yabancı uyruklu şahsı, belediyenin güvenlik görevlisi engelledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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İHA

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Dün akşam genç bir kadın, Karabük’ün Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde yürüyordu.

S.A. adlı kadın, yabancı uyruklu şahıs tarafından gasbedildi.

Kadının çığlık sesini duyan Karabük Belediyesi çalışanı güvenlik görevlisi Tahsincan Mert Ordu, şüphelinin peşine düştü.

O anlar kameraya yansıdı

Şahsı koşarak yakalayan görevli, kadının çantasını geri aldı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Daha önce de gasp suçuna karıştı

Gasbedilen kadının şikayetçi olduğu şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Şahsın daha öncede aynı suçu işlediği ve bu suçtan arandığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan güvenlik görevlisi Tahsincan Mert Ordu, nöbet sırasında belediyeye ait bir minibüs şoförünün durarak kendilerinden yardım istediğini söyledi.

Araçtan inmedi, dikkatleri üzerine çekti

Ordu, “Şoför araçta yabancı uyruklu bir vatandaşın olduğunu ve inmediğini söyledi. Biz de araçtan indirmeye çalıştığımız sırada şahıs başka bir kadının çantasını almaya yönelik bir girişimde bulundu. Tabii engelledik.” dedi.

"Kovalayarak poşeti elinden aldık"

Şahsın yol boyu ilerledikten sonra S.A. isimli kadını gasbetmeye çalıştığını ifade eden Ordu, “Saldırıp kaçtıktan sonra arkasından kovalayarak poşeti elinden aldık. Kadın arkadaşımıza teslim ettik. Daha sonra şahsı polis ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.” diye konuştu.

Ordu, gasbedilen kadının çok korktuğunu da sözlerine ekledi.