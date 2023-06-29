Karabük'te gelinini öldürdü! Eşi ve oğlunu öldürmek isterken tabanca tutukluk yaptı Cezaevinden çıkan kayınpeder Tarık Çimen, kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldukları iddiasıyla, eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı gelerek tartışma çıkardı. Tartışma sonucu gelinini suçlayan Çimen, 19 yaşındaki Karbeyaz Çimen'i kafasından vurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Cevzaevinden yeni çıkan Tarık Çimen isimnli şahıs, Karabük Yenimahalle Gazi Sokak'ta yaşayan eşi, oğlu ve gelininin evine geldi.

3 katlı eve balkondan giren Çimen; eşi, oğlu ve geliniyle tartışmaya başladı.

Gelinine öfke kusan Çimen, "Benim aramı bozdunuz, size de rahat vermem" diyerek, Karbeyaz Çimen'i öldürdü.

Eşi ve oğluna da silah çeviren ancak tutukluluk yapması sonucu öldüremeyen Tarık Çimen'i oğlu eline aldığı bıçakla yaraladı.

Gelin morga, kayınpeder gözaltına alındı

Olay sonrası elinden tabancası düşen Tarık Çimen evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 19 yaşındaki gelin Çimen'in hayatını kaybettiği tespit edilerek, genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düğün yüzünden tartışma çıktı

Gözaltındaki Tarık Çimen'in ise polislere verdiği ilk ifadesinde; oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden 3 ay önce aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep olduklarını, 22.06.2023 tarihinde cezaevinden tahliye olduğunu, 29 Haziran gece saatlerinde, kendisine iftira atarak ceza almalarına sebep olan oğlu Samet, eşi Güler ve gelini Karbeyaz Çimen'i öldürmek maksadıyla ikametine gittiğini, eve balkondan tırmanarak girdiğini ve salon kısmında gelinini yanında getirdiği tabanca ile vurduktan sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.