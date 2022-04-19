Petrol
110.55
-2.31%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
603.060
3.75%
BTXN Coin
31.13
0.03%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Karabük'te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi

    Karabük’te market market dolaşan hayırsever, ihtiyaç sahibi kişilerin binlerce liralık borcunu ödedi.
    • 19.04.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi

    Karabük’te bir hayırsever Ramazan ayı dolayısıyla Kayabaşı Mahallesinde bulunan marketleri tek tek gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi.

    İsminin bilinmesini istemeyen hayırseverler, mahallede bulunan marketleri tek tek gezerek durumu iyi olmayan ailelerin veresiye defterindeki borçlarını ödeyerek defterleri aldığı öğrenildi.

    Hayırseverin uğradığı market sahiplerinden Ali Osman Aksu, “Sabah bir arkadaş geldi. Veresiye müşterimiz olup olmadığını sordu. Bizde olduğunu söyleyince defteri tek tek hesapladı. 20 yıldır bu mahallede market işletiyorum. Yıllardır ödenmeyen borçlar vardı” dedi.

    Ne kadar borç varsa kapattı

    Bir başka market sahibi Salih Öztürk ise, sabah saatlerinde bir kişinin gelerek veresiye defterini hesaplayarak ne kadar borç varsa kapattığını söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre Öztürk, camlara veresiye borçların silindiği yönündeki yazıyı görenlerin sevindiğini de kaydederek, “Mutlu olan var, bir gün önce hesabını ödeyenler de keşke ödemeseydim diyenlerde var. Ödemeyip te borcu silinenler daha mutlu. Sonuçta hayır işi” ifadelerine yer verdi.

    Karabük'te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi ViDEO

    "Uzun süredir alamadığımız veresiyeler vardı, onları almış olduk"

    Mehmet Ağan isimli market işletmecisi ise, “Ramazan dolayısıyla durumu iyi olan hayırseverler, geliyor bakkal da borcu olanların veresiyesini kapatıyor. Allah hayırlarını kabul etsin. Bizim içinde iyi oldu ve elimize toplu para geçti. Uzun süredir alamadığımız veresiyeler vardı, onları almış olduk” diye konuştu.

    Karabük te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi #1

    Karabük te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi #2

    Karabük te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi #3

    Karabük te gizemli hayırsever veresiye borçlarını ödedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Adil Gevrek: Türk futbolunun ciddi şekilde incelenmesi lazım
    Futbol

    Adil Gevrek: Türk futbolunun ciddi şekilde incelenmesi lazım

    Torrent: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır
    Futbol

    Torrent: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır

    Görüş Bildir