Karabük'te haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

İHA
Karabük'te 27 yaşındaki Adnan Almalı'dan iki gündür haber alamayan yakınları gencin 100. Yıl Mahallesi'ndeki evine geldi.
Kapıyı çilingir yardımıyla açan yakınları Almalı'yı yatağının yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öldüğü belirlendi
Yapılan kontrollerde Almalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.