Karabük'te hastaya giden ambulans hatalı park yüzünden ilerleyemedi

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İHA

Karabük'te hatalı park büyük bir probleme yol açtı.

Çelik Gürsoy Caddesinde, ismi öğrenilemeyen sürücü 37 ZR 337 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park edip uzaklaştı.

Kaldırımdan karşı yola geçtiler

Hatalı park nedeniyle daralan yoldan bir otobüsün geçememesi dolayısıyla metrelerce kuyruk oluştu.

Bazı araçlar kaldırımın üzerinden karşı yola geçerek yollarına devam etti.

Hastaya giden ambulans ilerleyemedi

Bu esnada bir hastaya yetişmeye çalışan ambulans hatalı park yüzünden trafikte sıkıştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.