İHA
Karabük'te hatalı park büyük bir probleme yol açtı.
Çelik Gürsoy Caddesinde, ismi öğrenilemeyen sürücü 37 ZR 337 plakalı hafif ticari aracını kaldırıma park edip uzaklaştı.
Kaldırımdan karşı yola geçtiler
Hatalı park nedeniyle daralan yoldan bir otobüsün geçememesi dolayısıyla metrelerce kuyruk oluştu.
Bazı araçlar kaldırımın üzerinden karşı yola geçerek yollarına devam etti.
Hastaya giden ambulans ilerleyemedi
Bu esnada bir hastaya yetişmeye çalışan ambulans hatalı park yüzünden trafikte sıkıştı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.