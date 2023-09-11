Karabük'te hayvana çarpmamak için uçuruma düşdü Sürücüsünün önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 52 metreden uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te E.M.A. sevk ve idaresindeki hafif ticari araç, Kapullu istikametinden 5000 evler istikametine seyir halindeyken viraja girdiği esnada önlerine çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, yaklaşık 52 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)