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    Karabük'te hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı

    Oto yedek parçacı dükkanını gözüne kestiren iki hırsız, demir kapıyı açamayınca korkulukları kırıp camdan içeri girdi.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 16:34
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    Karabük'te hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı

    Karabük Kemal Oyman mevkiinde bulunan Antepoğlu sanayi sitesindeki Fatma Yılmaz’a ait oto yedek parçası dükkanına gelen hırsızlar, demir kapının kilidini kırmak için dakikalarca uğraştı.

    Başarılı olamayan hırsızlar, bu kez korkuluk demirlerini ve camı kırıp dükkana girdi.

    KASAYI SOYUP GÜVENLİK KAMERARINI ÇALDILAR

    Kasadaki bozuk kağıt ve demir paralardan oluşan bin tl'yi alan hırsızlar, arkalarında iz bırakmamak için güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alıp kayıplara karıştı.

    JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Sabah iş yerini açmaya gelen Yılmaz, kapının demir kilidinin ve camlarının kırıldığını görünce durumu Jandarma ekiplerine bilgi verdi.

    Karabük'te hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı

    OLAY BAŞKA BİR İŞ YERİNİN KAMERASINDAN İZLENDİ

    Olay yerine gelen ekipler, başka iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

    HIRSIZLAR ARANIYOR

    Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışması yaptığı dükkanda hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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    Karabük te hırsızlar demir kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı #4

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