Karabük'te kadın cinayeti! Öfkeli koca eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Karabük’te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesine av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Daha önce gördüğü şiddetten dolayı polise şikayette bulunan kadının elektronik kelepçe takılmasını istemediği öğrenildi.

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İHA

Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü..

Akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki kocası H.K.'nın bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

Polisin “Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın” diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi.

Kurşun yağdırdı

Özlem Küçükyılmaz ve annesi Nazife Çetinkök akşam birlikte evlerine giderken kendilerini adım adım takip eden katil zanlısı koca, av tüfeğiyle kurşun yağdırdı.

Olay sonrası kamyona binerek kaçan H.K., Sanayi Sitesi yakınlarında kamyonunu bırakarak ortadan kayboldu.

Anne ve kız olay yerinde öldü

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

16 yıl önce ilk eşini de öldürmüş

H.K.'nın yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi.

7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.