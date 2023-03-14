Karabük'te kadına şiddet: Önce kaçırıp daha sonra silahla tehdit ettiler Karabük'te eski erkek arkadaşı ve 2 kişi tarafından zorla bindirildiği otomobilde darbedilen bir kadın, götürüldüğü arazide silahla tehdit edildi.

Kadına şiddetin adresi bu sefer Karabük oldu.

100. Yıl Mahallesi’nde E.K. (28) isimli kadın, eski erkek arkadaşı müteahhit R.K. ve arkadaşı E.Y., tarafından zorla bindirildiği otomobilde darbedildi.

Karıt köyü mevkisinde ormanlık alanda araçtan indirilip başına silah dayanılarak ölümle tehdit edilen E.K., kaçarak kurtulmayı başardı.

E.K.'nin şikayetinin ardından Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu R.K., E.Y. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bir tane çukuru göstererek, 'seni oraya gömeceğim' dedi"

Dehşeti yaşayan E.K., "5-6 el silah sesinden sonra pencereden baktım. R.K.’ye ait siyah renkli 34 plakalı otomobili gördüm. Evde olduğumu anladılar. 5 dakika sonra kapıya kurye kılığında biri geldi. Arkasından gelen E.Y., zorla içeriye girdi. Beni kolumdan tutarak zorla otomobile bindirdiler. Otomobilde darp edildim, İndirildiğim ormanlık alanda da darp sürdü. R.K., silahını kafama doğrultarak 'söylemek istediğin bir şey var mı?’ diye sordu. 'Söylemek istediğim bir şey yok, yapmak istediğin şeyi bir an önce yap' dedim. Silahının şarjöründeki mermileri kontrol etti. Bir mermi bu sırada yere düştü. Mermiyi alıp kendisine verdim. Bir tane çukuru göstererek, 'seni oraya gömeceğim' dedi. Daha sonra tekrar bindirildiğim araçtan inerek kaçmaya başladım. Bir noktada saklandım ve aracın gittiğinden emin olunca Kastamonu yolu tarafına doğru yürüyerek ellerinden kurtuldum. Hastanedeki tedavimin ardından R.K., E.Y. ve tanımadığı kurye kılığındaki kişiden şikayetçi oldum" dedi.