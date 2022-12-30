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    Karabük’te kamyon mezarlığın üzerinde askıda kaldı

    Sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak girdiği yolda kontrolden çıkan kamyon, askıda kaldı. Sürücü ve aracı, mezarların üzerine düşmekten son anda kurtuldu.
    • 30.12.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 17:48
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    Karabük’te kamyon mezarlığın üzerinde askıda kaldı

    Karabük’te 06 COF 949 plakalı kamyonuyla seyir halinde olan Cuma A., hafif rampa indiği sırada kontrolü kaybetti.

    Kamyon, yoldan çıkarak Beşbinevler Mezarlığı’ndaki istinat duvarının üzerinde askıda kaldı.

    “Navigasyon gösterdiği için buraya girdim”

    Sürücü ve aracı, 1,5 metreden mezarların üzerine düşmekten son anda kurtuldu.

    Vinç yardımıyla kamyonun bulunduğu yerden kurtarılma çalışmalarını izleyen Cuma A., “Navigasyon gösterdiği için buraya girdim.” dedi.

    “Mezarlık kapısını göçürdüler”

    İHA’nın haberine göre Cuma A., kurtarılan kamyonuyla yoluna devam etti.

    Mezarlık görevlisi Hasan Kıraca ise Beşbinevler mezarlık kapısının araçların çarpmasından dolayı hasar gördüğünü belirterek, “Burası E-5’e benziyor. Tırlar geliyor. Mezarlık kapısını göçürdüler. Kaç defa tırları buradan geri çevirdim.” diye konuştu.

    Karabük’te navigasyona uyup girdiği yolda kamyonuyla mezarlıkta askıda kaldı VİDEO

    Karabük’te kamyon mezarlığın üzerinde askıda kaldı #1

    Karabük’te kamyon mezarlığın üzerinde askıda kaldı #2


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