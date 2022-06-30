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    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü

    Kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlunun da olduğu 2 kişi yaralandı.
    • 30.06.2022 - 09:08
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    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü

    Karabük’ün Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde gece saatlerinde seyir halinde olan Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Salih Portakal (71) idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağı mevkisinde çarpıştı.

    Salih Portakal ve Behiye Portakal (69) çifti, çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola savruldu.

    Yaşlı çift can verdi

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri Salih ve Behiye Portakal çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü #1

    2 kişi yaralandı

    Kazada yaralanan Ali Emre Gürel ile aynı araçta bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salih ve Behiye Portakal çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü #2

    Vali Gürel’in oğlu da yaralılar arasında

    Ali Emre Gürel'in Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü #3

    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü #4

    Karabük’te kavşakta feci kaza: Yaşlı çift öldü #5


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