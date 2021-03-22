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- Karabük'te kaza: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Karabük'te kaza: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
- İHA
- 22.03.2021 - 02:12
Karabük’ün Yenice-Karabük karayolu Balıkısık DDY Üst Geçit Köprüsü’nde meydana gelen olayda, Binali M. K. (51) yönetimindeki hafif ticari araç Karabük’e seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Adem Ö. (21) idaresindeki otomobile çarptı.
1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Adil Ö.(52), Tarık Ö.(37) ve İmdat Ö.(44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaza nedeniyle trafiğin ulaşıma kapanmasıyla uzun kuyruk araçları oluştu.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.