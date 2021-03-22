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Karabük'te kaza: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Karabük'te kaza: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Yenice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.