Karabük'te kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Şoför ben değildim

Karabük'te kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Şoför ben değildim

Orta şeritte ilerlerken yaptığı manevra sonucu, çarptığı aracın takla attığı ehliyetsiz sürücü, aracı dayısının kullandığını söyledi. Suçunu itiraf eden alkollü sürücü karakola götürüldü.

Karabük-Safranbolu karayolunun Yeşil Mahalle bölgesinde ilerleyen 22 yaşındaki Tolgahan D., idaresindeki 78 SS 205 plakalı araç ile orta şeritte ilerlemeye başladı.

Manevra yaparken otomobile arkadan çarptı

Bu esnada valilik önüne gelen Tolgahan D., sol şeride geçme manevrası sonucunda direksiyon kontrolünü kaybedince, aynı istikamete en sağ şeritte seyir halinde olan sürücü Yıldıray D.(28) idaresindeki 78 AAU 923 plaka otomobile arka ve yan kısımlarından çarptı.

Karabük'te kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Şoför ben değildim VİDEO

Vurduğu otomobil takla attı

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 kişi yaralandı

Vatandaşlarında yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü Yıldıray D. ile yanında bulunan Emine Ü. (47) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

'Şoför ben değildim' iddiası

İHA'nın aktarımına göre, kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri çalışma yaparken, sürücü koltuğunun yanında oturan Tolgahan D. polislere sürücünün kendisi olmadığını söyleyip, olay yerine gelen önce dayısını gösterdi sonra kaza yerindeki başka arkadaşını göstererek alkol metreyi üflemek istemedi.

Gencin dayısının sürücü olmadığı belirlenenince bu sırada sürücü olduğu iddia edilen başka gençten kaza ile ilgili bilgi isteyen trafik polisleri, asıl sürücünün Tolgahan D. olduğunu tespit etti.

"Kadına bir şey olacak diye korktum" deyip suçunu itiraf etti

Otomobilin yan koltuğunda yolcu gibi oturan gencin yanına gelen trafik ekiplerinin asıl sürücünün kendisi olduğunu bildiklerini söylemesi üzerine Tolgahan D., "Abi benim ehliyetim yok. Kadına bir şey olacak diye korktum.” diyerek sürücünün kendisi olduğunu söyledi.

1.38 promil alkollü sürücü karakola alındı

Trafik ekipleri tarafından alkolmetreyi üfleyen genç, 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilmesinin üzerine ifade alınmak üzere karakola getirildi.