Karabük'te kırmızı ışık ihlali yaptı! 11 kişi yaralandı... Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen şehir içi yolcu minibüsünün kavşakta kamyonet ile çarpışmasıyla yaşanan kazada 11 kişi yaralanarak, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA

Dikkatsiz sürücüler trafikte dehşet saçıyor...

Kurallara uymayan sürücüler onlarca cana zarar verdi.

Yaşanan olaylara bir yenisi eklendi.

Karabük'te Mevlüt Erdoğan idaresindeki yolcu minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak karşı şeride geçti.

Bu sırada, Kastamonu istikametinden gelmekte olan Hafız Altundaş yönetimindeki 78 ABG 060 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

1 kişi kamyonete sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet içerisindeki bir yolcu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetteki yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

11 kişi yaralandı

Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi, minibüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılardan 6'sı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2 yaralı Özel Medikar Hastanesi'ne, 3 yaralı ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazada yaralanan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, araçlar daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)