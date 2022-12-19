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    Karabük'te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü 

    Yenice'de bariyerlere çarparak köprüden demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe, hayatını kaybetti.
    • 19.12.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:43
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    Karabük'te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü 

    Karabük'ün Yenice ilçesinde, Karabük-Zonguldak yolu Balıkısık mevkisinde bir kaza olayı meydana geldi

    Karabük yönüne giden Tayfun Gökçe'nin (28) kullandığı 10 ZR 830 plakalı otomobil, köprü bariyerlerine çarparak demir yoluna uçtu.

    Rayın yanındaki alana düşen otomobili gören yük treni makinistlerinin ihbarıyla bölgeye; sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sürücü yaşamını yitirdi

    Sağlık ekibi, sürücü Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eflani Orman İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan Tayfun Gökçe’nin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #1

    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #2

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    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #4

    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #5

    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #6

    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #7

    Karabük te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü  #8


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