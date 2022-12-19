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- Karabük'te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü
Karabük'te köprüden demir yoluna uçan aracın sürücüsü öldü
Yenice'de bariyerlere çarparak köprüden demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe, hayatını kaybetti.
- 19.12.2022 - 16:37
- Güncelleme : 19.12.2022 - 16:43
Karabük'ün Yenice ilçesinde, Karabük-Zonguldak yolu Balıkısık mevkisinde bir kaza olayı meydana geldi
Karabük yönüne giden Tayfun Gökçe'nin (28) kullandığı 10 ZR 830 plakalı otomobil, köprü bariyerlerine çarparak demir yoluna uçtu.
Rayın yanındaki alana düşen otomobili gören yük treni makinistlerinin ihbarıyla bölgeye; sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü yaşamını yitirdi
Sağlık ekibi, sürücü Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eflani Orman İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan Tayfun Gökçe’nin cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.