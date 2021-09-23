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    Karabük’te korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı

    Karabük’ün Eflani ilçesinde kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 01:44
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    Karabük’te korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı

    Karabük’de Eflani-Pınarbaşı karayolunda, Raşit Koçoğlu (65) idaresindeki kamyonet Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yaşar Sancaktar (65) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Karabük’te korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı #1

    2 ÖLÜ

    Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sıkıştığı araçta can veren Sancaktar’ın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük’te korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı #2

    Karabük’te korkunç kaza: 2 ölü, 6 yaralı #3

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