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    Karabük'te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı

    Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis Mağarasında gurbetçi turistleri gezdiren rehber, mağara içinde 20 metre yükseklikten düşerek yaralanırken, grubu kurtarmak için ekipler seferber oldu.
    • 15.07.2022 - 07:34
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 08:44
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    Karabük'te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı

    Hollanda’dan tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçi baba kız, Türkiye’nin dördüncü büyük mağarasına girmek için Karabük’e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren gurbetçi baba kız 2.5 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti.

    Halat koptu, mağara içindeki kanyona düştü

    Bu sırada rehber Bahadır Öztürk de karşıya geçtiği sırada halatın kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak diğer diğer iki rehberden yardım isteyerek durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine mağaraya Jandarma, UMKE ve AFAD’dan oluşan ekipler sevk edildi.

    Karabük te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı #1

    19 kişilik kurtarma ekibi çalışmaya başladı

    İHA'nın haberine göre; 19 kişilik ekip mağara içinde yer alan kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için gece 00.30’da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı.

    Ekipler 7 saati aşkın mağaranın 2.5 kilometrelik mesafedeki çalışmalarını sürdürüyor.

    Karabük'te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı VİDEO

    Karabük te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı #2

    Karabük te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı #3

    Karabük te mağaradaki kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı #4


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