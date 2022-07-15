Bulak Mencilis Mağarası'nda, iki gurbetçiyi mağarada gezdirdiği sırada karşıya geçerken halatın kopması sonucu yaklaşık 15 metreden aşağıya düşerek yaralanan rehber Bahadır Öztürk, kurtarıldı.

Karabük’te bulunan Bulak Mencilis Mağarası, Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası olarak biliniyor.

Mağrara, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlarken Hollanda'dan Türkiye'ye tatil için gelen 47 yaşındaki Neşat Uluçay ve 24 yaşındaki kızı Maşide Uluçay da mağarayı gezmek için bölgeye geldi.

Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren baba ve kız, 2.5 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti.

Halat kopunca rehber düştü

Bu sırada 27 yaşındaki rehber Bahadır Öztürk, karşıya geçerken halatın kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.

Karabük'te mağaraya düşen rehber, 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı









Durum ekiplere bildiridi

Yaşanan kaza sonrası diğer rehber, mağaradan geri çıkarak dışarıdaki iki rehberden yardım istedi ve durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine mağaraya Jandarma, UMKE ve AFAD'dan oluşan ekipler sevk edildi.

19 kişilik ekip, mağara içinde yer alan kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için gece 00.30'da mağaraya giriş yaptı ve çalışmalarana başladı.





Rehberi kurtarmak için mücadele verildi

Zorlu ve dar alanlardan geçerek sabah karşı yaralı ve mahsur kalan gurbetçilere ulaşan ekipler, gencin sol ayağının kırık olduğunu ve hipotermiye girmek üzere olduğunu fark ederek hızlıca müdahaleye başladı.

UMKE ekipleri tarafından mağaranın içinde ilk müdahalesi yapılan rehber Öztürk’ü kurtarmak için zamanla yarışa girdiler.

Hollandalı gurbetçi baba ve kızı, sabah saat 05.30’da mağaradan sağ olarak çıkarılıldı.

Ayağında kırık ve vücudunda zedelenmeler olan mağara rehberini kurtarmak için AFAD ve UMKE ekipleri ile mağara işletmecisinin diğer rehber ekipleri, adeta insan üstü mücadele sergiledi.





Rehber yaralı olarak kurtarıldı

Yaklaşık 12 saat süren mücadele sonrası yaralı olarak kurtarılan Öztürk’ün babası Saim Öztürk ile annesi dört gözle oğullarından gelecek mutlu haberi bekledi.

Rehberin babası gözyaşlarını tutumadı



Zorlu alanları geçerek son 400 metrelik gezi bölüme sedye üzerinde getirilen oğlunu gören baba ise gözyaşlarına hakim olamadı.





"Merak etme iyiyim"



Sedye ile mağaranın girişine kadar getirilen Bahadır Öztürk, "Nihayet güneşi gördüm 16 saat sonra." diyerek kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Mağaradan indirildikten sonra ambulansa konulan Öztürk, tedavi edilmek üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken ellerine sarılan annesine 'Merak etme iyiyim.' diyerek teselli etti.





Kurtarma çalışması 12 saat sürdü

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, olay yerine gelerek karakol komutanı Özer Öz’den bilgiler aldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay da gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın dün gece geldiğini, bölgeye sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerinin mağaraya girerek mahsur kalanları 12 saat sonra çıkarabildiklerini anlattı.

Gazanfer Erbay, Hollandalı gurbetçi baba kızın dün akşam saatlerinde rehberler eşliğinde mağaraya girdiklerini söyleyerek, "Rehber Zipline ile karşıya geçerken 15 metre yükseklikten aşağıya düşmüş. Ekiplerimiz insan üstü mücadele vererek yaralı gencimizi kurtardılar." dedi.

İHA'nın haberine göre; AFAD ekip koordinatörü Efe Bakır ise, mağaranın 3 km ilerisinde rehberin 15 metre yükseklikten düştüğünü ve zorlu mücadele sonrası kurtardıklarını ifade etti.



