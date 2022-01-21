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    Karabük'te markete giren hırsız para kasasını boşalttı

    Havalandırma penceresini kırarak girdiği marketin paralarını çalan hırsız, ardından dolaptan aldığı sodayı içti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 09:17
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    Karabük'te markete giren hırsız para kasasını boşalttı

    Karabük'ün Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki bir hırsız, girdiği marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırdı.

    Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı.

    ARSIZ HIRSIZ PARALARI ÇALIP, SODA İÇTİ

    Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı.

    HIRSIZ ARANIYOR

    Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Karabük te markete giren hırsız para kasasını boşalttı #1

    Karabük te markete giren hırsız para kasasını boşalttı #2

    Karabük te markete giren hırsız para kasasını boşalttı #3

    Karabük te markete giren hırsız para kasasını boşalttı #4

    Karabük te markete giren hırsız para kasasını boşalttı #5


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