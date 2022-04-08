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    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı

    Sağanak yağışların etkisi ile Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki menfez köprü çöktü. Eskipazar ilçesinde ise tarım alanları sular altında kaldı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 17:51
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    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı

    Karabük’te Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren etkili oldu.

    Sağanak nedeniyle, geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü çöktü.

    Taşkın ve toprak kayması yaşandı

    Kuvvetli yağış, taşkın ve toprak kaymasını de beraberinde getirdi. Kaymakam Büşra Güneş, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu.

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı #1

    Tarım alanları sular altında kaldı

    Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı #2

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı #3

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı #4

    Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı #5


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