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- Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı
Karabük’te menfez köprü çöktü, tarım alanları sular altında kaldı
Sağanak yağışların etkisi ile Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki menfez köprü çöktü. Eskipazar ilçesinde ise tarım alanları sular altında kaldı.
- DHA
- 08.04.2022 - 17:42
- Güncelleme : 08.04.2022 - 17:51
Karabük’te Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren etkili oldu.
Sağanak nedeniyle, geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü çöktü.
Taşkın ve toprak kayması yaşandı
Kuvvetli yağış, taşkın ve toprak kaymasını de beraberinde getirdi. Kaymakam Büşra Güneş, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu.
Tarım alanları sular altında kaldı
Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.