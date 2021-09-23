Karabük’te meydana gelen kazada 2 ölü, 6 yaralı

Karayolunda meydana gelen kazada hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani-Pınarbaşı karayolunda, bir kamyonetin hatalı sollama yapması sonucu kaza meydana geldi.

Pınarbaşı istikametinde seyir halinde olan 37 JA 207 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 37 ABL 556 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

2 ÖLÜ 6 YARALI

Karayolunda meydana gelen korkunç kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü 65 yaşındaki Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken; Yusuf Sancaktar, Emre Sancaktar, Raşit Koçoğlu, Meral Koçoğlu, Vural Çiftçi, Ekrem Güngör ve Nural Güngör yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ihbar üzarine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaşanan faciada araçlara sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edilidi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELER İŞE YARAMADI

Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sıkıştığı araçta can veren Yaşar Sancaktar’ın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.