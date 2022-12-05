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    Karabük'te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı

    Bir minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
    • 05.12.2022 - 09:11
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    Karabük'te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı

    Karabük’te saat 07.00 sıralarında, Yeşil Mahalle çevreyolu mevkiinde Hakan Özdemir idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü önünde seyreden şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

    Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan 14 yolcu yaralandı.

    Ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Soruşturma başlatıldı

    Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla özel bir hastane ile ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polisi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Karabük te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı #1

    Karabük te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı #2

    Karabük te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı #3

    Karabük te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı #4


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