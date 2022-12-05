Karabük'te minibüs ile otobüs çarpıştı: 14 yaralı

Bir minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Karabük’te saat 07.00 sıralarında, Yeşil Mahalle çevreyolu mevkiinde Hakan Özdemir idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü önünde seyreden şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan 14 yolcu yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla özel bir hastane ile ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.