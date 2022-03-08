Karabük'te minibüsçü ve taksici tekme tokat birbirine girdi

Safranbolu ilçesinde tartışma yaşayan taksi ve minibüs şoförleri, araçlarından inerek birbirine saldırdı. Kavga anı bölgedeki vatandaş tarafından kayda alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde taksi ve minibüs şoförleri bilinmeyen nedenle anlaşmazlık yaşadı.

Kazdağlı bölgesinde ilerleyen şoförlerin yaşadığı tartışma, alevlenerek kavgaya dönüştü.

Araçlarını yolun ortasında bırakan şoförler birbirlerine saldırmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Bölgede bulunan vatandaşların durduramadığı taksici ve minibüsçü, tekme tokat kavga etmeye devam etti.

Bölgedeki trafiği de aksatan kavga, tarafların güçlükle ayrılmasıyla son buldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Bir diğer yandan ise olay yerinde bulunan bir kişi, aracın içinden yaşanan kavga anını anbean kayda aldı.

Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada VİDEO

