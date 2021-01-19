Karabük'te nesli tükenmekte olan su samuru vuruldu

Tüfekle vurulan su samuru, çay kenarında bulundu. Öldürülen hayvanı bulan vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru, tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Safranbolu'ya 23 kilometre uzaklıktaki Kadıbükü köyünden geçen Araç Çayı kenarındaki kulübede yaşayan Mehmet Konak, akşam saatlerinde silah sesleri duydu.

SU SAMURU ÖLDÜRÜLDÜ

Konak, ertesi gün çay kenarında köpeğiyle gezinti yaptığı sırada tüfekle vurulmuş su samuru buldu.

Su samurunu bulunduğu yerden alan Konak, öldürülen hayvanı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdi.

Karabük'te nesli tükenmekte olan su samuru tüfekle vuruldu ViDEO

"BİLİNÇLİ AVCILARI İNSANLIĞA DAVET EDİYORUM"

Yürüyüş yaptığı sırada su samurunu bulduklarını kaydeden Mehmet Konak, "Bu az bulunan bir hayvan. Bunları fotokapanlarla çekmeye çok uğraştım. Bunlar ailecek gezen bir hayvan. Bir iki tane aile vardı bunlardan. Çok utangaç bir hayvandır. İnsana pek kendini göstermez.

Maalesef bunun ölüsüyle karşılaştık. Canlısını görüntüleyemedim. Maalesef tüfekle vurmuşlar. Avcı demeyeceğim bir insan tarafından vurulmuş. Bilinçli avcıları insanlığa davet ediyorum. Av olmayan bir hayvanı vurmamalarını rica ediyorum." dedi.