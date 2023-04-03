Karabük'te ölü bulunan Gabonlu kız soruşturması: 5 gözaltı Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili soruşturmada 2'si yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Dinabongho'nun telefonunda para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunulan taciz mesajları olduğu öğrenildi.

DHA

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart günü tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.

Dinabongho’nun cansız bedeni, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

"Saldırı bulgusuna rastlanmadı"

Olayla ilgili soruşturma sürerken Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, “Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çay'ına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır.” denildi.

Dinabongho'nun üstündeki kıyafetleri ve telefonu incelemeye alındı.

Yabancı uyruklu öğrenciler ise Karabük Üniversitesi'nde 'Dina'ya adalet' diyerek yürüyüş yaptı.

Başsavcılığın başvurusuyla Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker'in dosyadan örnek alma ve dosyayı inceleme yetkileri kısıtlandı.

Ormana gidenler gözaltına alındı

Soruşturmayı sürdüren jandarma ve polis ekipleri, ormana giden yol güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, bir hafta boyunca yapılan incelemede, Dinabongho’nun da aralarında olduğu 6 kişinin otomobille ormana gittiklerini belirledi.

Jandarma ve polisin bu sabah ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve 2 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Ön otopsi raporuna göre, kesici, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Dinabongho'nun ense ve böbrek bölgelerinde küçük çaplı morluklar tespit edildiği belirtildi.

Para karşılığı cinsel ilişki teklifi yaptılar

Öte yandan kızın yeni telefon aldığı için eski telefonunu Gabon'a göndermeye çalıştığı sırada yardımcı olması için görüştüğü kişiler tarafından yazılı tacize uğradığı öne sürüldü. Telefonu, önce İstanbul'a göndermesi gereken Dinabongho'ya yardımcı olacaklarını söyleyen kişilerin, kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği mesajlar bulunduğu öğrenildi.

"Evlerinde arama yapıldı"

Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri sürerken, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Polisin çok yönlü ve ortaklaşa operasyon gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: