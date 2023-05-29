Karabük’te operatör, freni boşalan iş makinesini durdurdu Freni boşalan iş makinesinin operatörü, kepçeyi yere sürterek durdurdu. Facianın önlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İş makinesi şaha kalktı, sürücüsü öyle bir durdurdu ki, faciayı önledi…

Yer Karabük’ün Safranbolu ilçesi…

İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki iş makinesinin frenleri, Çelik Gülersoy Caddesi’nden rampa aşağıya inerken boşaldı.

Faciayı önledi

Operatör, tali yola girerek kepçeyi yola sürttü ve iş makinesini durdurdu.

Facianın önüne geçilen o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gördükleri karşısında büyük bir şok yaşayan otopark işletmecisi Ahmet Cem Alkan, olayın vatandaşların yoğun olduğu bir anda gerçekleştiğini söyledi.

"O kepçe oraya gelseydi, kaçamayacaklardı"

Alkan, “Kepçeci arkadaşın anlattığına göre frenlerin boşaldığını kepçesini sürte sürte bizim arazimizin içine girdi. Tabii korktuk. Burada araçlar duruyordu. Olay öncesinde seçim dolayısıyla 30 kişilik grup buradaydı. O grubun karşıya geçmesini Rabbim korudu diyeyim. O kepçe oraya gelseydi, kaçamayacaklardı.” diye konuştu.