Karabük'te otobüs firmalarının yolcu kapma kavgasında silahlar patladı: 3 yaralı Kırıkkale'de otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgası yaşandı. Taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 1'i yolcu 3 kişi yaralanırken olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

DHA

Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

1'i yolcu 3 yaralı

Çatışmada terminalde otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. (46) tabancayla, S.Ç. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan R.B.'nin ameliyata alınacağı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

8 kişi gözaltında

Ekipler bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan ele geçirirken olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)