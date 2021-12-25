Karabük’te otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kontrolden çıkan otomobilin taklalar atıp uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ile arkadaşı dışarı fırlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Şahbey deresi mevkiinde, Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun üzerine yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Taklalar atarak yuvarlanan otomobil sürücüsü Ateşcan ile yanında bulunan arkadaşı Hüseyin Gücük (59) otomobilden fırladı. Kazada ters dönen otomobilin altında kalan Gücük ile ağaçların arasına fırlayan sürücü Ateşcan olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER OTOMOBİLE GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Bahçesindeki hayvanlarına yiyecek vermeye gelen Orhan Yıldırım'ın sesleri duymasına üzerine fark edilen kaza sonrası, olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri halatlar yardımı ile otomobile ulaştı. Ateşcan ile Gücük’ün cansız bedenleri AFAD ekiplerinin saatlerce süren çalışmaları sonrası uçurumdan çıkarılarak ambulanslarla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Karabük’te yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı