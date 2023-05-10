Karabük'te otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı Safranbolu'da ilerlerken kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kaza meydana geldi.

Karabük istikametine seyir halinde olan Sami Ö. idaresindeki 35 EC 5649 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, sürücü ile birlikte bulunan Seyit Mehmet D. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olan yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.