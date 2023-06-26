Karabük'te otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te Kastamonu karayolu Davutobası köyü mevkisinde Mustafa Altun (55) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçtu.

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Gülsen, Elif, Muhammed ve Yadigar Altun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Altun ailesinin Kurban Bayramı dolayısıyla kiraladıkları araçla memleketleri Kastamonu'ya gittikleri öğrenildi.