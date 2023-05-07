Karabük'te otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü Karabük Eflani'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde feci kaza...

Safranbolu-Eflani kara yolu Yağlıca mevkiinde Çavuşlu köyü muhtarı Seyfi Demir idaresindeki otomobil karşı istikametten hatalı sollama yaparak gelen otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan eşi Sakiye, kızları İrem, Sinem ve İpek Demir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Saniye Demir kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.